«Челси» провёл позитивные переговоры с Нагельсманом

Руководство лондонского «Челси» провело успешные переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманом, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
При этом отмечается, что «Бавария» заинтересована в сотрудничестве Нагельсмана с лондонским «Челси». Это позволит мюнхенцам перестать платить немецкому тренеру зарплату до 2026 года.
На данный момент «Челси» не проводил переговоры с «Баварией» по поводу компенсации за тренера.
Сообщается, что Юлиан Нагельсман готов возглавить «Челси». Тренера привлекает долгосрочность проекта, который хотят построить владельцы клуба.
На данный момент 35-летний немецкий специалист является фаворитом среди всех кандидатов на пост главного тренера «Челси». Основными конкурентами Нагельсмана выделяют Маурисио Почеттино и Луиса Энрике.
- 3 апреля 2023
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