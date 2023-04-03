Бруно Сальтор рассказал о подготовке «Челси» к матчу с «Ливерпулем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Бруно Сальтор ответил на вопросы журналистов о текущем состоянии команды в преддверии перенесённого матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится во вторник, 4 апреля.

«У нас запланирована вечерняя тренировочная сессия. Мы поговорим с игроками. Мы должны сохранить позитивный настрой и сфокусироваться на завтрашней игре.

Предстоящая встреча с «Ливерпулем» — это хорошая возможность для игроков. Мы представляем «Челси» — клуб с невероятной историей. Это команда, которая любит побеждать и доминировать.

Что касается прошлого матча, то мы контролировали игру с «Астон Виллой», но уступили из-за нескольких ошибок», — приводит слова Сальтора Football.London.

Испанский тренер принял команду вчера вечером, 2 апреля, после того как клуб официально объявил об увольнении Грэма Поттера. Сальтор работал в штабе Поттера в «Челси» с сентября 2022 года. До этого специалисты пересекались в «Брайтоне»: испанец занимал должность тренера по развитию с июля 2019 года.