«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в первом матче после отставки Конте

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1 в рамках 29-го тура АПЛ. Это первый матч без Антонио Конте у руля команды.

«Шпоры» повели в матче на 68-й минуте, после того как Гарри Кейн реализовал пенальти.

Команды обменялись удалениями: сперва судья на 58-й минуте отправил Абдулайе Дукуре в раздевалку за неспортивное поведение, а после – Лукаса Моуру за грубый фол на 88-й минуте. Бразилец получил красную карточку спустя шесть минут после выхода на поле.

В концовке встречи «Эвертон» благодаря стараниям Мойзе Кина сумел восстановить равновесие.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 50 очков в 29 матчах и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» также имеют в активе по 50 очков, сыграв при этом 27 раз.