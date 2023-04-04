«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в первом матче после отставки Конте

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1 в рамках 29-го тура АПЛ. Это первый матч без Антонио Конте у руля команды.
«Шпоры» повели в матче на 68-й минуте, после того как Гарри Кейн реализовал пенальти.
Команды обменялись удалениями: сперва судья на 58-й минуте отправил Абдулайе Дукуре в раздевалку за неспортивное поведение, а после – Лукаса Моуру за грубый фол на 88-й минуте. Бразилец получил красную карточку спустя шесть минут после выхода на поле.
В концовке встречи «Эвертон» благодаря стараниям Мойзе Кина сумел восстановить равновесие.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 50 очков в 29 матчах и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» также имеют в активе по 50 очков, сыграв при этом 27 раз.
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