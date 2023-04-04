«ПСЖ» расстанется с Неймаром в случае прихода Зидана — MD

Стали известны подробности возможного назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.
Зидан, находящийся без работы с 2021 года, хочет вернуться к тренерской деятельности ближайшим летом. Одним из вариантов является возвращение специалиста в мадридский «Реал». Зинедин по-прежнему сохраняет хорошие отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
Другим вариантом является переход в «ПСЖ», с которым тренер вёл переговоры прошлым летом. В случае подписания контракта с Зиданом клуб ждут многочисленные изменения в составе, включая расставание с бразильским нападающим Неймаром.
Отмечается, что Зидан ранее мог возглавить сборную Франции, но руководство французского футбола приняло решение продлить контракт с Дешамом.
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