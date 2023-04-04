Обамеянг поставил лайк под постом об увольнении Поттера

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поставил лайк под новостью об увольнении главного тренера синих Грэма Поттера.

Обамеянг перешёл из «Барселоны» в «Челси» в 2022 году, когда «аристократов» тренировал Томас Тухель. После прихода в клуб Поттера Обамеянг ни разу не провёл на поле все 90 минут. После того как «Челси» выложил в соцсети пост об увольнении Поттера, футболист поставил лайк под новостью. Спустя несколько часов нападающий удалил лайк, однако новость о его реакции уже распространилась в британских СМИ.

Обамеянг забил за «Челси» один гол в 12 матчах английской Премьер-лиги. Клуб находится на 11-м месте в чемпионате Англии. Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура с «Астон Виллой» (0:2).