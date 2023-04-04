«Для нас это серьёзный разговор с кем-то из футболистов». Федотов — после матча с 2DROTS

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что он чувствовал после поражения от медийного клуба 2DROTS (1:2).
«Это болезненная тема, конечно, но поражение — есть поражение. Задача у нас была посмотреть футболистов, некоторые не имели игровой практики, некоторые после травм. Это нас не оправдывает, но я не увидел безразличия от футболистов. Мы играли после хорошей, напряжённой тренировки, что-то получалось, что-то нет.
Для нас это серьёзная пища для размышления и серьёзный разговор с кем-то из футболистов. Многие играли с ребятами в одной академии. Мы смотрели их, готовились. Умение проявлять в таких матчах мастерство — тоже важно», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».
В сезоне-2022/23 2DROTS принимал участие в Кубке России. На стадии 1/128 финала Пути регионов команда проиграла «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти и покинула турнир.
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