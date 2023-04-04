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Ди Лоренцо: есть время проанализировать поражение от «Милана» и вернуться главными героями

Ди Лоренцо: есть время проанализировать поражение от «Милана» и вернуться главными героями
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче с «Миланом» (0:4).

«Есть горечь после матча. Прежде всего потому, что мы играли перед собственными болельщиками. Нам очень жаль. Но также есть осознание того, что можно сразу подняться. Мы единая команда, осознающая свой потенциал. Надо смотреть вперёд с высоко поднятой головой, зная, что нам предстоят важные и решающие матчи.

В чемпионате у нас много очков преимущества, но мы точно не недооценили свои обязательства. Каждый матч нужно играть по полной, и мы это осознаём.

Теперь мы будем думать о следующих матчах и работать в обычном режиме, потому что хотим показать, на что мы способны. Есть время проанализировать этот матч и вернуться в роли главных героев», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Отметим, что «Наполи» и «Милану» предстоят два очных матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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