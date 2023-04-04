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«Арсенал» может предложить Зинченко «Милану» в обмен на Эрнандеса — Calciomercato

«Арсенал» может предложить Зинченко «Милану» в обмен на Эрнандеса — Calciomercato
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Лондонский «Арсенал» может обменять украинского защитника Александра Зинченко в итальянский «Милан» на французского футболиста Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, с помощью приобретения Эрнандеса главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить позицию левого защитника команды. «Канониры» планируют предложить «Милану» за защитника сборной Франции кого-то из пары Зинченко и Кирана Тирни и € 70–80 млн. Отмечается, что маловероятно, что миланцы согласятся на подобное предложение, так как они хотят продлить контракты со своими главными игроками.

Отметим, что Зинченко пополнил состав «Арсенала» только летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити».

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