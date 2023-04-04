Евсеев — о Мостовом: он учился на тренера два дня, но потом сказал, что больше не придёт

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал историю, что бывший футболист Александр Мостовой делал попытку получить тренерскую лицензию, но через два дня отказался от этой затеи.

«Я был свидетелем, когда Мостовой пошёл учиться на тренера. Лет 10 назад было, он, Шаронов, ещё футболисты, вроде Кириченко, Каряка были. Он пришёл, два дня побыл, ему Лексаков задал парочку вопросов, и Саша такой: «Нет, я больше не приду», — сказал Евсеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Александр Мостовой в бытность игроком выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В августе 2022 года он был назначен главным тренером команды Медиалиги АMC Fights Nights.