Игорь Ледяхов: «Спартак» победит «Урал» и пройдёт в следующий раунд Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Спартак» победит «Урал» и пройдёт в следующий раунд Кубка России. Но, если учитывать психологические кондиции «Спартака», я ожидаю тяжёлую игру. Тем более «Урал» — очень сложный соперник», — сказал Игорь Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «Урала» и «Спартака».