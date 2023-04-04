Нейросети сгенерировали графику для «Дерби богов»

Матч «Аполлон» — «Арис», который на Кипре принято называть «Дерби богов», получил необычные визуалы. «Арис» показал, как это противостояние видят нейросети.

Вся графика соцсетей, рекламы и прямой трансляции матча «Аполлон» — «Арис» была создана с помощью нейросетей, генерирующих изображение на основании текстовых запросов. Они представили противостояние древних античных богов Ареса и Аполлона, которое легло в концепцию «Дерби богов».

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался об идее сделать «Дерби богов» особым мероприятием с использованием античных прообразов.

«У наших болельщиков нет культа мифов Древней Греции. Но многие изучали в рамках курса истории, словом, наслышаны. С недавних пор «Дерби богов» стало особенным ивентом, и мы связываем стилистику матча с античными образами. На этот раз нейросеть через свои алгоритмы увидела «дерби богов», на выходе получили уникальную графическую упаковку этого матча. Болельщики оценили. Получился не только яркий футбол, но и изысканно оформленный матч с художественной точки зрения», — приводит слова Дозорцева пресс-служба «Ариса».

После победы в 29-м туре над «Аполлоном» (1:0) «Арис» с 60 очками занимает второе место в чемпионате Кипра.