Нейросети сгенерировали графику для «Дерби богов»

Матч «Аполлон» — «Арис», который на Кипре принято называть «Дерби богов», получил необычные визуалы. «Арис» показал, как это противостояние видят нейросети.
Вся графика соцсетей, рекламы и прямой трансляции матча «Аполлон» — «Арис» была создана с помощью нейросетей, генерирующих изображение на основании текстовых запросов. Они представили противостояние древних античных богов Ареса и Аполлона, которое легло в концепцию «Дерби богов».
Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался об идее сделать «Дерби богов» особым мероприятием с использованием античных прообразов.
«У наших болельщиков нет культа мифов Древней Греции. Но многие изучали в рамках курса истории, словом, наслышаны. С недавних пор «Дерби богов» стало особенным ивентом, и мы связываем стилистику матча с античными образами. На этот раз нейросеть через свои алгоритмы увидела «дерби богов», на выходе получили уникальную графическую упаковку этого матча. Болельщики оценили. Получился не только яркий футбол, но и изысканно оформленный матч с художественной точки зрения», — приводит слова Дозорцева пресс-служба «Ариса».
После победы в 29-м туре над «Аполлоном» (1:0) «Арис» с 60 очками занимает второе место в чемпионате Кипра.
- 4 апреля 2023
-
14:20
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:50
-
13:42
-
13:23
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
12:06
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:11
-
11:04
-
11:00