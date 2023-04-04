Промес и другие игроки «Спартака» замечены на вечеринке в Москве. Фото

Футболисты московского «Спартака» Квинси Промес, Шамар Николсон, Томаш Тавареш и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа были замечены на вечеринке в Москве. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Фото: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

Мероприятие проходило в ночь со 2 на 3 апреля. По рассказам очевидцев, Тавареш и Нобоа особо не выпивали. Португальский защитник «Спартака» покинул вечеринку одним из первых, после чего мероприятие покинул и футболист «Сочи».

Фото: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

Николсон и Промес же продолжали веселье до трёх часов ночи. Оба игрока пропускают кубковый матч с «Уралом», который состоится сегодня, 4 апреля. Оба форварда «Спартака», по словам очевидцев, употребляли алкоголь.

Также отмечается присутствие на вечеринке человека, похожего на голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме, однако данная информация является неподтверждённой.