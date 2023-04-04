Московские клубы серьёзно пострадали в 21-м туре. Таблица ошибок арбитров РПЛ

«Спартак» — уже в числе лидеров по числу «подарков» от судей.

21-й тур РПЛ запомнился сразу несколькими грубыми ошибками арбитров, особенно в матчах с участием столичных клубов. «Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Судья Галимов принял решение не в пользу «Динамо» Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ.

Ошибки судей в 21-м туре

В минувшем туре арбитры совершили сразу пять грубых ошибок. Любопытно, что все они состоялись в матчах с участием московских клубов.

Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» за игру рукой Маргасова;

Сухой не назначил два пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат». Сначала — в ворота столичного клуба, а потом — в ворота грозненской команды;

Кукуян не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с ЦСКА за фол на Мухине;

Амелин ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Мухин вёл борьбу за позицию. Кукуян отстал на 30 метров, потом зачем-то попытался уйти в диагональ и даже не ускорился, хотя надо было бежать по прямой. Мухин прокинул себе на ход, вратарь прыгнул к мячу и подбил игроку ЦСКА ноги руками. Это жёлтая карточка и 11-метровый».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 21-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

Таблица ошибок судей после 21-го тура РПЛ