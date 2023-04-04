Московские клубы серьёзно пострадали в 21-м туре. Таблица ошибок арбитров РПЛ

21-й тур РПЛ запомнился сразу несколькими грубыми ошибками арбитров, особенно в матчах с участием столичных клубов. «Чемпионат» публикует обновлённую таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Судья Галимов принял решение не в пользу «Динамо»
Фото: РИА Новости
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ.
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура.
Ошибки судей в 21-м туре
В минувшем туре арбитры совершили сразу пять грубых ошибок. Любопытно, что все они состоялись в матчах с участием московских клубов.
- Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» за игру рукой Маргасова;
- Сухой не назначил два пенальти в матче «Спартак» — «Ахмат». Сначала — в ворота столичного клуба, а потом — в ворота грозненской команды;
- Кукуян не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с ЦСКА за фол на Мухине;
- Амелин ошибочно назначил пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом».
«Мухин вёл борьбу за позицию. Кукуян отстал на 30 метров, потом зачем-то попытался уйти в диагональ и даже не ускорился, хотя надо было бежать по прямой. Мухин прокинул себе на ход, вратарь прыгнул к мячу и подбил игроку ЦСКА ноги руками. Это жёлтая карточка и 11-метровый».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 21-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
Таблица ошибок судей после 21-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|10
|2
|«Краснодар»
|6
|6
|«Спартак»
|5
|7
|«Пари НН»
|5
|6
|«Сочи»
|4
|4
|«Факел»
|4
|6
|«Ростов»
|4
|6
|«Химки»
|4
|6
|«Торпедо»
|4
|0
|«Динамо»
|4
|3
|«Крылья Советов»
|4
|4
|«Ахмат»
|4
|7
|«Оренбург»
|3
|7
|«Зенит»
|2
|5
|ЦСКА
|2
|4
- 4 апреля 2023
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