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«Тоттенхэм» заинтересован в переходе полузащитника «Лестера» Мэддисона

«Тоттенхэм» заинтересован в переходе полузащитника «Лестера» Мэддисона
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«Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона независимо от того, кто возглавит команду.

Президент лондонского клуба Дэниел Леви считает, что 26-летний игрок сборной Англии усилит состав, и намерен побороться за трансфер футболиста с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», несмотря на то, кто придёт на пост главного тренера «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail.

Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года после перехода из «Норвича». Действующее соглашение игрока с клубом истекает в 2024 году, и переговоры о новом контракте пока не увенчались успехом, несмотря на желание руководства сохранить своего лидера.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мэддисон принял участие в 21 матче, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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