Губернатор Самарской области — о Кубке: «Крылья» будут сбивать, а «Акрон» — добивать
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Акрона» в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо», а также поделился ожиданиями от выступления самарских «Крыльев Советов» в турнире.
«Прекрасная игра. «Крылья» или «Акрон»? «Крылья» будут сбивать, а «Акрон» — добивать», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Следующий соперник «Акрона» в Кубке России определится позднее. «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ завтра, 5 апреля. Первая игра команд завершилась вничью со счётом 2:2. Победитель матча сыграет в финале с «Уралом», а проигравший отправится в Путь регионов. Ранее «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.
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