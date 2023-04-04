Вратарь «Акрона» Волков: не было мыслей, что хоть бы дотянуть до серии пенальти с «Динамо»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал победу своей команды в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо».
«Впечатления положительные. Все рады, что выиграли. Помог тренерский штаб — проанализировали соперника. Не было мыслей, что хоть бы дотянуть до серии пенальти. У нас не получилась комбинационная игра, а «Динамо» очень хорошо играло в прессинг.
Везение было на нашей стороне. Самая крутая серия пенальти в жизни? С «Локомотивом» тоже неплохая была. Одинаково понравились. Выиграли — слава богу. Мы всегда хотим решить всё в основное время — просто не всегда получается. Я не лезу в то, сколько ещё игр. Мы просто идём от игры к игре», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 4 апреля 2023
-
23:30
-
23:11
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:36
-
20:30
-
20:26