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Драматичная развязка и потасовка — в видеообзоре матча Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»

Вчера, 4 апреля, в первом полуфинальном матче Кубка Италии встречались «Ювентус» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в 1-м матче полуфинала Кубка. Видеообзор матча:

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.

На 83-й минуте матча колумбийский защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо вывел свою команду вперёд, но в компенсированное время (90+5) бельгийский нападающий гостей Ромелу Лукаку сравнял счёт, реализовав пенальти. Ответная игра пройдёт 26 апреля в Милане.

В предыдущем раунде «Ювентус» одержал минимальную домашнюю победу над «Лацио» со счётом 1:0. «Интер» на стадии четвертьфинала на своём поле также минимально обыграл «Аталанту» (1:0).