Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес интересен клубам АПЛ

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может перебраться в английскую Премьер-лигу уже ближайшим летом.

Результативная игра 21-летнего мексиканца в первом же европейском сезоне привлекла внимание ряда английских клубов. «Лестер», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» начали следить за игроком, чтобы попытаться подписать его уже в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

В «Фейеноорде» считают, что смогут убедить игрока остаться в клубе минимум ещё на один сезон, но хорошее предложение может изменить решение руководства.

Нападающий перешёл в «Фейеноорд» летом 2022 года из мексиканского клуба «Крус Асуль» и подписал контракт до 2026 года. В текущем сезоне Хименес провёл 35 матчей во всех турнирах за клуб из Нидерландов, забил в них 14 голов и отдал одну голевую передачу.