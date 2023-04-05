Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес интересен клубам АПЛ

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может перебраться в английскую Премьер-лигу уже ближайшим летом.
Результативная игра 21-летнего мексиканца в первом же европейском сезоне привлекла внимание ряда английских клубов. «Лестер», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» начали следить за игроком, чтобы попытаться подписать его уже в летнее трансферное окно, сообщает 90min.
В «Фейеноорде» считают, что смогут убедить игрока остаться в клубе минимум ещё на один сезон, но хорошее предложение может изменить решение руководства.
Нападающий перешёл в «Фейеноорд» летом 2022 года из мексиканского клуба «Крус Асуль» и подписал контракт до 2026 года. В текущем сезоне Хименес провёл 35 матчей во всех турнирах за клуб из Нидерландов, забил в них 14 голов и отдал одну голевую передачу.
- 5 апреля 2023
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