Валерий Непомнящий выделил слабые места ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов» в Кубке

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 5 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч завершился вничью — 2:2.

«ЦСКА — фаворит в матче с «Крыльями Советов». Армейцы определились с составом и сейчас на ходу. Но в кубковых играх нельзя предугадать результат.

У «Крыльев Советов» в последнее время есть проблемы с завершением — футболисты начинают нервничать. У ЦСКА можно найти слабые места в неполноте состава, особенно в обороне. Часто меняются сочетания, а от этого нет нужного взаимопонимания. Я доволен выступлениями ЦСКА, но игру в защите нужно наладить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.