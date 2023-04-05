Лукаку столкнулся с расизмом во время матча Кубка Италии с «Ювентусом»

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что туринские болельщики оскорбляли его на расовой почве во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом», проходившего в Турине (1:1).
Форвард сравнял счёт в компенсированное время матча, реализовав пенальти. Во время празднования гола он вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса», а потом начал выяснять отношения со скамейкой запасных соперника, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
«История вновь повторяется… Я уже проходил через это в 2019-м, и теперь снова в 2023-м… Надеюсь, в этот раз лига действительно примет меры по-настоящему, потому что эта прекрасная игра должна нравиться всем. Спасибо за поддержку. К чёрту расизм», — написал Лукаку на своей странице в социальной сети.
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 5 апреля 2023
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