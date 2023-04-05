В РФС отреагировали на слова главы УЕФА Чеферина о возвращении российского футбола
Поделиться
В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о возвращении российского футбола в международные турниры. Недавно Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА.
«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Материалы по теме
Дюков объяснил, почему РФС заинтересован в проведении Евро 28/32
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:09
-
16:07
-
16:05
Партнерский контент