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В РФС отреагировали на слова главы УЕФА Чеферина о возвращении российского футбола

В РФС отреагировали на слова главы УЕФА Чеферина о возвращении российского футбола
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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о возвращении российского футбола в международные турниры. Недавно Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА.

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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