ESPN: вероятность перехода Месси в «Аль-Хиляль» растёт

Шансы на переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль» возрастают. На данный момент вероятность перехода футболиста в клуб из Саудовской Аравии – 50 на 50, сообщает ESPN.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что аргентинский форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хиляля» предложение о заключении контракта более чем на € 400 млн в год.
Как сообщает ESPN, предложение для Месси от саудовского клуба поступило на прошлой неделе, но в целом переговоры с аргентинцем начались ещё в конце прошлого года, и поначалу представители команды из Эр-Рияда были уверены, что у них немного шансов договориться с Лионелем. Однако со временем вероятность выросла и на данный момент составляет примерно 50 на 50. Лионель Месси всерьёз решил обдумать щедрое предложение от «Аль-Хиляля».
- 5 апреля 2023
-
20:52
-
20:51
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:39
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:37
-
17:29