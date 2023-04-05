ESPN: вероятность перехода Месси в «Аль-Хиляль» растёт

Шансы на переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль» возрастают. На данный момент вероятность перехода футболиста в клуб из Саудовской Аравии – 50 на 50, сообщает ESPN.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что аргентинский форвард «ПСЖ» получил от «Аль-Хиляля» предложение о заключении контракта более чем на € 400 млн в год.

Как сообщает ESPN, предложение для Месси от саудовского клуба поступило на прошлой неделе, но в целом переговоры с аргентинцем начались ещё в конце прошлого года, и поначалу представители команды из Эр-Рияда были уверены, что у них немного шансов договориться с Лионелем. Однако со временем вероятность выросла и на данный момент составляет примерно 50 на 50. Лионель Месси всерьёз решил обдумать щедрое предложение от «Аль-Хиляля».