Спортдиректор «Крыльев» Корниленко высказался о неудачных результатах клуба в РПЛ

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением насчёт неудач команды в последних матчах в РПЛ.
«Мы не можем разделять два турнира — у нас каждая игра важная. В Кубке мы забрались слишком далеко: для нас сегодняшний матч с ЦСКА как финал. Мы настраиваемся на него должным образом.
Турнирная таблица в РПЛ не даёт нам свободно дышать. Мы готовимся конкурентно к каждой игре, стараемся максимально выкладываться и добиваться положительного результата», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится на протяжении пяти матчей. Самарская команда четырежды проиграла своим соперникам и один раз сыграла вничью. В прошлом туре в домашнем поединке против «Оренбурга» команды разошлись миром (1:1). Общая разница мячей «Крыльев» в последних 5 играх в РПЛ — 2:10.
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