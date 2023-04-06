Булатов: «Спартак» далёк от лучших игр при Абаскале. Пропали лёгкость и структура игры

Бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов высказался о ситуации в основной команде красно-белых после поражения от «Урала» в Кубке России. Булатов перечислил проблемы «Спартака» и допустил, что они могут быть связаны с неопытностью молодого главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Пропала лёгкость, пропала структура игры. Команда действует натужно. Во втором тайме матча с «Уралом» были проблески, Мозес игру освежил. Но в целом «Спартак» далёк от тех лучших игр, которые показывал при Абаскале. Можно говорить, что не хватает Джикии и Промеса, но, несмотря на отсутствие этих футболистов, структура игры должна держаться. Этого сейчас у «Спартака» нет.

Абаскаль ещё молодой тренер. Класс тренера заключается в том, чтобы поймать эту игру и как можно дольше её держать. Наверное, не хватает опыта ему. Здесь велика и роль тренера по физподготовке, который отвечает за состояние футболистов. Мы видим, что «ноги не бегут», «Спартак» тяжеловато выглядит.

Могут ли ошибки Абаскаля быть связаны с тем, что ему дали новый контракт с удвоенной зарплатой? Со стороны тяжело судить. Вряд ли эти вещи связаны. Я думаю, спад в игре связан всё-таки с нехваткой опыта. Да и подбор футболистов у «Спартака» сейчас оставляет желать лучшего – нет Промеса, Джикии, и мы видим, что уровень футболистов в целом низковатый. Во время своих лучших игр Абаскаль выжимал максимум из этого состава, даже прыгал выше головы. Когда нет Джикии и Промеса, плюс физический спад – всё это складывается в картину, будто он «поплыл», — приводит слова Булатова Metaratings.