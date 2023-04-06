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Вратарь «Крыльев» Фролов: я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА

Вратарь «Крыльев» Фролов: я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о поражении самарской команды в ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с ЦСКА.

«Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА… Но мы прошли дальше в Кубке. Кубок ведь за что дают — за финал Пути регионов или за суперфинал?

Почему нам должно быть труднее? Всё нормально. Зато теперь у нас больше нет возможности проиграть», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 5 апреля проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев. В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2.

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