Куртуа: когда «Реал» забил второй гол, то «Барса» испугалась, а пенальти снял все вопросы

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (4:0), благодаря которой команда вышла в финал.
«Это мой первый финал Кубка с «Реалом», я очень счастлив. Путь был тяжёлым: «Вильярреал» в гостях, «Атлетико», «Барса»… но мы здесь, в финале. Очень горжусь.
Что сказал Анчелотти в перерыве? Ничего, только чтобы мы продолжали в том же духе. В Суперкубке Испании мы играли не очень хорошо [с «Барселоной»], дома в Кубке у нас не всё получалось, здесь, в Примере, мы могли их обыграть, но не вышло… и сегодня всё получилось. Когда мы забили второй гол, они немного испугались, а затем гол с пенальти снял все вопросы. В последнее время мы проигрывали «Барсе», и итоговый счёт 4:0 очень важен», — приводит слова Куртуа AS.
В финальном матче Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной» (6 мая, Севилья, «Ла Картуха»).
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты:
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