«Реал» тоже задумался о новом главном тренере. Основные кандидаты уже известны

Будущее Карло Анчелотти остаётся туманным. Контракт итальянца истекает в 2024 году, но не исключено, что он сменит место работы уже ближайшим летом. Один из вариантов — сборная Бразилии. Национальная команда остаётся без главного тренера уже несколько месяцев. Тите покинул свой пост после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, пен. 2:4).

«Слухи не удивляют, они меня не беспокоят, — говорит Анчелотти. — Сейчас я думаю только о том, чтобы добиться успеха в Мадриде. Буду продолжать работать, пока руководство позволит мне. Сейчас всё хорошо, я чувствую поддержку со стороны клуба. До конца сезона осталось два месяца, а мы идём за титулами. Сборная Бразилии проявляет интерес, и мне это приятно. Но есть контракт, который я уважаю и который хочу отработать».

Карло Анчелотти Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Тем не менее боссы «Реала» уже прорабатывают варианты на случай уход титулованного итальянца. Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет видеть следующим тренером Маурисио Почеттино (информация — Tyc Sports). Аргентинец остаётся без работы с лета 2022 года, когда ушёл из «ПСЖ». А вот большая часть руководства рассчитывает, что следующим тренером команды станет Рауль. Легендарный в прошлом футболист мадридского клуба сейчас возглавляет молодёжную команду «Реала».

Важный нюанс — последнее слово в вопросе о новом тренере остаётся за Пересом. По слухам, сам Почеттино не против возглавить «Реал» по окончании сезона. Им также интересуется «Челси», в предложения сборных Бельгии и Бразилии Маурисио отклонил. Судя по всему, Почеттино не вернётся в «Тоттенхэм», который остался без тренера после ухода Антонио Конте. Четыре года назад аргентинец доходил с лондонским клубом до финала Лиги чемпионов.

Ещё один претендент — Оливер Гласнер. Сейчас он возглавляет «Айнтрахт», а в прошлом году довёл команду до победы в Лиге Европы. В этом сезоне франкфуртцы под его руководством впервые в истории играли в Лиге чемпионов и добрались до 1/8 финала. Bild утверждает, что Гласнера не считают главным претендентом, однако боссы «Реала» рассматривают его кандидатуру в качестве запасного варианта.

Оливер Гласнер Фото: Fantasista/Getty Images

В испанской прессе в целом позитивно смотрят на работу Анчелотти в «Реале». Он возродил стареющий состав мадридского клуба, помог Кариму Бензема взять «Золотой мяч» и превратил Винисиуса Жуниора в вингера мирового уровня. В прошлом сезоне итальянец выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Однако чем дальше от «Реала» убегает в чемпионате «Барса», тем чаще методы Анчелотти ставятся под сомнение. В Испании считают, что «Реал» стал предсказуемым и, возможно, команде необходим новый тактический ум. Правление клуба начинает осознавать это.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на место Анчелотти считался Томас Тухель, который на прошлой неделе возглавил «Баварию». Теперь нужно искать альтернативные варианты. Испанская пресса предполагает, что если «Реал» не выиграет Кубок Испании или Лигу чемпионов, то Анчелотти могут отправить в отставку.

В списке кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба присутствует ещё несколько фамилий. В частности — безработный Юлиан Нагельсман и Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». Но пока складывается ощущение, что основных претендентов всё-таки двое — Почеттино и Рауль. Перес рассчитывает на аргентинца, а другие руководители — на испанца. Они надеются, что Рауль пойдёт по пути Зинедина Зидана, который добрался от второй команды «Реала» до побед в Лиге чемпионов.