Экс-игрок ЦСКА Карсаков: будет интересно посмотреть на армейцев против «Урала» Гончаренко

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России между армейцами и «Уралом».

«Чего-то выдающегося в игре ЦСКА с «Крыльями Советов» не было. Из яркого и запоминающегося только удар Чалова. Игра была равная — должна была быть ничья и серия пенальти, но получилось так, как получилось. ЦСКА поздравляю с победой.

Не могу сказать, является ли эта игра одной из худших для ЦСКА в сезоне. Не смотрел все матчи, поэтому не могу сказать. Но матч действительно не выдающийся.

Я запутался в формате Кубка Росиии — кто с кем играет? Если вышли на «Урал» — хорошо, посмотрим, как ЦСКА сыграет с ними. Всё-таки команда «Спартак» обыграла. Будет интересно посмотреть на ЦСКА против «Урала» Гончаренко.

Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России. Могут побороться за трофей так же, как и любая другая команда. Кубок есть Кубок», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.