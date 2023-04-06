Лэмпард: обыграть «Реал» — большой вызов. Но разве у нас остались другие?

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на предматчевой пресс-конференции рассказал журналистам о целях на конец сезона и о шансах на победу в Лиге чемпионов.
«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Впереди важные игры, и надо верить в свои силы. Моя вера в команду сильна, и сегодня я скажу это игрокам.
Я не наивен. «Реал» – это большой клуб, действующий победитель Лиги чемпионов. Но шанс есть. Впереди две игры. Моя задача – двигаться шаг за шагом.
Очень рад снова сражаться в Лиге чемпионов. Лучшее соревнование на свете. Обыграть «Реал» — большой вызов. Но разве у нас остались другие?» – сказал Лэмпард.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдёт в среду, 12 апреля, в 22:00 (мск). Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
- 6 апреля 2023
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