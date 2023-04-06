Лэмпард о временном контракте: хочу отработать настолько хорошо, насколько способен

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился с журналистами мнением о своём краткосрочном контракте и о том, будет ли продлено соглашение в случае успехов.

«Название моей должности говорит само за себя. Я не хочу загадывать. Хочу отработать настолько хорошо, насколько способен, а уже потом посмотрим.

Если говорить по-простому, это решать не мне. Я понимаю, что эти вопросы будут задавать постоянно, и я трезво смотрю на ситуацию. Мне важно сохранить это и сконцентрироваться. Я в предвкушении!» – заявил Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

Первой встречей для Лэмпарда у руля «Челси» после возвращения в клуб станет выездной матч 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Игра состоится в субботу, 8 апреля, в 17:00 (мск).