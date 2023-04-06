Бензема обогнал Рауля по голам в «эль класико»

Нападающий «Реала» Карим Бензема обогнал Рауля по голам за мадридский клуб в противостояниях с «Барселоной».
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик в этой игре. Таким образом, француз достиг отметки в 16 голов за «Реал» в «эль класико», и он обошёл по этому показателю легенду клуба Рауля (15 взятий ворот). Лидирует по количеству забитых мячей в матчах между «Реалом» и «Барселоной» аргентинец Лионель Месси. Он поражал ворота мадридцев 26 раз.
В нынешнем сезоне Бензема провёл за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач.
Контракт француза с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Бензема выступает за мадридский клуб на протяжении 13,5 года.
- 6 апреля 2023
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