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Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вернулся в общую группу команды и тренируется без ограничений.

31-летний футболист 28 января в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» получил травму лодыжки, из-за которой не играл больше двух месяцев.

Ранее Эрик тен Хаг сообщил о возвращении Эриксена к тренировкам. В заявку на игру с «Брентфордом», которая прошла 5 апреля и завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0, Кристиан не попал.

Кристиан Эриксен перешёл в «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона-2022/2023. Датчанин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.

«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ с 53 набранными очками.

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