Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна — он не заслуживает такого обращения

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал отсутствие поздравлений в адрес бывшего президента клуба Леонида Федуна во всех социальных сетях московского «Спартака».

«Очень странно, что медиа «Спартака» не поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Он не заслуживает такого обращения», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За несколько месяцев до ухода из «Спартака» Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Сейчас футбольным клубом «Спартак» владеет компания «Лукойл», которой принадлежит 100% акций.