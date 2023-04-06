Камоцци: странно, что «Спартак» не поздравил Федуна — он не заслуживает такого обращения
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Итальянский футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал отсутствие поздравлений в адрес бывшего президента клуба Леонида Федуна во всех социальных сетях московского «Спартака».
«Очень странно, что медиа «Спартака» не поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Он не заслуживает такого обращения», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За несколько месяцев до ухода из «Спартака» Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Сейчас футбольным клубом «Спартак» владеет компания «Лукойл», которой принадлежит 100% акций.
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