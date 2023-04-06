«Краснодар» — «Ростов»: гости сравняли счёт благодаря голу Тугарева
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Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречаются «Краснодар» и «Ростов». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 54-й минуте матча полузащитник «Ростова» Роман Тугарев сравнял счёт в игре.
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
06 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 23' 1:1 Тугарев – 54'
В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.
«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.
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