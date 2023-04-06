Алдонин: возможно, «Торино» пытается торговаться. Интерес к Миранчуку будет в любом случае

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал предположение о том, что Алексей Миранчук интересен «Торино», а итальянский клуб на самом деле пытается снизить цену за игрока.
«Вопрос цены – это политика клуба, и у каждого клуба она своя. Возможно, «Торино» таким образом пытается торговаться, чтобы занизить цену на Алексея Миранчука. У него хороший сезон: он принимает активное участие в атакующих действиях команды – регулярно отдаёт голевые передачи и забивает.
Не исключаю, что «Торино» заинтересован в сохранении Миранчука в команде – может, по меньшей цене. Итальянцы умеют торговаться – возможно, таким образом клуб выторговывает себе более выгодную цену. Это игра на понижение, так сказать.
Если у Алексея не получится остаться в «Торино», то надо будет искать другую команду. Миранчук на хорошем счету, думаю, интерес к нему будет в любом случае. Надо продолжать карьеру в Европе: для него это самый лучший вариант», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до лета 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука, но недавно появилась информация, что руководство «Торино» считает сумму выкупа завышенной и не готово приобретать права на футболиста.
- 6 апреля 2023
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