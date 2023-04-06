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«Тулуза» минимально обыграла «Анси» и вышла в финал Кубка Франции

«Тулуза» минимально обыграла «Анси» и вышла в финал Кубка Франции
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Завершился полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «Тулуза» в гостях одолела «Анси». Подопечные Филиппа Монтанье в упорной борьбе обыграли соперника с минимальным счётом — 1:2.

Победу гостевой команде принёс точный удар 20-летнего алжирского полузащитника Фареса Шаиби. Решающий гол был забит на 85-й минуте.

Отдельно стоит отметить, что на 90-й минуте встречи «Анси» удалось сравнять счёт, однако гол хозяев отменил главный арбитр встречи после вмешательства VAR из-за офсайда.

Ранее «Тулуза» разгромила в 1/4 финала «Родез» (6:1), а «Анси» в гостях обыграл грозный «Марсель» (3:2). Соперником команды Филиппа Монтанье по финалу станет «Нант», который вчера, 5 апреля, одолел «Лион» со счётом 1:0.

За всю историю своего существования «Тулуза» никогда не играла в финале Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/2 финала
06 апреля 2023, четверг. 21:45 МСК
Анси
Анси
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Абухляль – 36'   1:1 Босетти – 45+4'   1:2 Шаиби – 85'
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