Заварзин – о том, что «Спартак» не поздравил Федуна: обычное русское разгильдяйство

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о том, что столичный клуб не поздравил с днём рождения бывшего владельца клуба Леонида Федуна в социальных сетях, которому 5 апреля исполнилось 67 лет.
«Это же не политика клуба. Это политика руководства. Причём здесь «Спартак»? Есть пресс-служба. Мне по сей день секретарь кладет лист на стол, у кого дни рождения в этом месяце. Не думаю, что это политика клуба — взять и не поздравить. Обычный человеческий фактор. Естественно, нынешнее руководство не дало команду либо забыли. Обычная дурость. Обычное русское разгильдяйство. Думаю, что скорее второе. Обычное раздолбайство, и все. Они все в шоке, что опустились в Путь регионов в Кубке России. Думаю, что нет никакого умысла», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
Напомним, Федун занимал пост президента «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
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