«Подошёл с холодной головой и забил». Кривцов — о пенальти в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Эмоции всегда хорошие после победы. Со скамейки смотрелась равная игра. Обе команды хотели выиграть и пройти дальше. Когда вышел на замену, были и у нас моменты, и у «Ростова». Но всё решилось в серии пенальти.

Всегда волнительно бить пенальти последним, но немного успокоил свои эмоции внутри, подошёл с холодной головой и забил.

Спасибо большое болельщикам. Очень много болельщиков пришли на эту игру. Хотелось бы их поблагодарить. Всегда приятно играть, когда много народа поддерживает нас, — это добавляет сил команде», — сказал Кривцов в интервью клубной пресс-службе.