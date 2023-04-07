«Они удивили составом». Матвей Сафонов — о кубковом матче с «Ростовом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти).
«Во-первых, удивили составом. У них была хорошая ротация, но при этом дали реально хороший бой — с виду не скажешь, что не играл первый состав у них, что было много замен. Очень агрессивны, как обычно, очень настырны, стремились к победе. Наверно, если говорить о том, чем могли удивить, — при том что поменялась часть игроков, игра осталась на том же уровне. Это было интересно и неожиданно.
Хорошо, что выиграли. Всё угадал, кроме того, что промазали. До чего-то дотянулся, но в итоге отбить не получилось, поэтому обидно. Но поиграл в лотерею пенальти с удовольствием», — сказал Сафонов в интервью клубной пресс-службе.
- 7 апреля 2023
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
10:06
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44