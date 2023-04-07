Шелия рассказал, как Талалаев отправлял его в дубль «Ахмата»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, почему тренер Андрей Талалаев отправлял его в дубль. Шелия был заменён в перерыве матча 6-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (4:2). Встреча состоялась 21 августа 2022 года.

«Как я помню, он сказал: «Ты опытный футболист и должен управлять игрой. Но плохо это делал». За 10 минут мы пропустили три мяча. Он увидел меня виноватым в этом, раз заменил.

Если честно, мне это тяжело понять. Поэтому просто говорю то, что он мне сказал. И всё. Раньше с такой ситуацией не сталкивался.

С заменой в перерыве? И с этим тоже. Я бы понял замену, если бы чувствовал себя виноватым хотя бы в одном голе. Легче бы это принял, мне кажется. Для меня эта ситуация стала шоком. В конце тайма мы сделали 1:3, забили один мяч. Он подозвал к себе. Думал, что будет какой-то подсказ, который надо будет передать полевым, какое-то изменение системы. Но там было чуть другое.

Как переживал ссылку? Пересматривал ли моменты? Я точно не пересматривал моменты. Если бы я ошибся и не помог команде, я бы это чувствовал. Тогда такого ощущения не было.

Перевод в дубль — это вообще первый раз за мою карьеру. Меня никогда никуда не спускали, не отказывались от меня. Такой новый опыт. Главный тренер дубля встретил меня очень тепло. Сказал, что всё будет хорошо. Но, конечно, тяжело было уснуть первые дни. Мне 33 года, первая ссылка в дубль. Но я справился, не сдался. И продолжаю играть, это хорошо», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».