«Приложим все силы, чтобы сотворить очередную сенсацию». Палиенко — о матче со «Спартаком»

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Футболист также оценил игру «Локомотива».

«Готовы ли к четвёртому подряд московскому клубу? Мы даже обсуждали это в команде, что хотели бы пройтись по московскому пути Кубка. Приложим все силы, чтобы сотворить очередную сенсацию, – нас ждёт невероятно трудный матч.

Кто сейчас выглядит лучше – «Локомотив» или «Спартак»? После зимней паузы мне очень нравится, как играет «Локомотив». Галактионов перестроил игру команды. Конечно, Дзюба – это топ-футболист, который пришёл и помогает им как на поле, так и за его пределами.

Поможет ли отсутствие некоторых футболистов у «Спартака»? Промес играет очень большую роль в «Спартаке». Всё-таки он лучший бомбардир в истории клуба среди легионеров. Если Квинси не сыграет, «Спартаку» будет тяжелее, потому что вокруг него у соперника строится игра. А так, мне кажется, что было бы интереснее, если бы «Спартак» приехал в Жигулёвск своим самым сильным составом, чтобы нам проверить свои собственные силы на фоне московской команды. Это было бы здорово и для болельщиков – значило бы, что нас уважают и готовятся к нам серьёзно», – приводит слова Палиенко Metaratings.