Сергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых не сможет принять участия в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле в воскресенье? Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов.
Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участия в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
17:10
-
17:10
-
16:53
-
16:46
-
16:45
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:05
-
16:00
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:32
-
15:26
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
13:33
-
13:30
Партнерский контент