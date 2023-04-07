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Сергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»

Сергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых не сможет принять участия в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле в воскресенье? Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов.

Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участия в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

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