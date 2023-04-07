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«Рубин» и «Волгарь» огласили стартовые составы на матч Первой лиги

Сегодня, 7 апреля, состоится матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Волгарём» и «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Волгарь»: Олег Смирнов. Роман Локтионов, Иван Хомуха, Данила Козлов, Алексей Павлишин, Валерий Царукян, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Артур Гилязетдинов, Артём Делькин, Данил Липовой.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Александр Мартынович, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Илья Самошников, Эльмир Набиуллин, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Джоэль Фамейе, Мераби Уридия.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывшим главным тренером московского «Торпедо» Андреем Талалаевым.