«Барселона» рассматривает четырёх футболистов для усиления атаки

В летнее трансферное окно руководство «Барселоны» намерено усилить атакующую линию команды. Для этого рассматриваются подписания Лионеля Месси («ПСЖ»), Янника Феррейры Карраско («Атлетико» Мадрид) и Витора Роке («Атлетико Паранаэнсе»). Также клуб может вернуть из аренды Абде Эззалзули («Осасуна»). Об этом сообщает Relevo.

35-летний Месси до сих пор не продлил контракт с французским клубом. Если ситуация останется на прежнем уровне, то аргентинец покинет команду на правах свободного агента.

29-летний Янник Феррейра Карраско имеет контракт с «Атлетико» до лета 2024 года, однако у «Барселоны» есть льготная опция выкупа бельгийского футболиста. Клуб получил её за продажу «матрасникам» Мемфиса Депая.

18-летний Витор Роке входит в сферу интересов практически всех топ-команд Европы. Сообщалось, что он мечтает выступать за «Барселону» и готов сделать всё, чтобы перейти в испанский клуб.

21-летний Абде во время выступлений за «Осасуну» принял участие в 25 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур. Видеообзор:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.