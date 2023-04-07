Точный удар Тареми помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»

Завершился матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» в гостях минимально обыграл «Бенфику». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Сержиу Консейсау.

Счёт в матче открыли хозяева: на 10-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник «Порту» Диогу Кошта. Переломить ход матча гостям помог гол «в раздевалку», когда с передачи Пепе отличился Матеус Урибе. На 54-й минуте точку в матче поставил Мехди Тареми, в активе которого 13 голов в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом, «Порту» удалось прервать десятиматчевую серию побед «Бенфики» в чемпионате и сократить отставание от «орлов» в турнирной таблице до семи очков. Команда Роджера Шмидта продолжает лидировать, в 27 матчах набрав 71 очко, «драконы» идут вторыми в Примейре, опережая «Брагу» на пять зачётных очков.