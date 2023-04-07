Динияр Билялетдинов: нынешняя полоса неудач «Спартака» — стечение обстоятельств
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением относительно последних результатов команды в чемпионате России.
«Спартак» не смог подобрать ключи к «Уралу», потому что екатеринбуржцы – это хорошо организованная команда. Она обороняется очень компактно и быстро контратакует. Главный тренер Виктор Гончаренко провёл очень качественную работу.
«Урал» просто неудобный соперник для «Спартака», а нынешняя полоса неудач москвичей – стечение обстоятельств. Хотя реализация моментов у «Спартака» сейчас, конечно, хромает», – цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.
Напомним, «Спартак» не выиграл ни одного из четырёх последних официальных матчей, включая две кубковые игры с «Уралом» – 1:1 (14 марта) и 1:2 (4 апреля).
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