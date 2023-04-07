«Челси» рассматривал назначение Фрэнка Лэмпарда намного раньше — The Times
Поделиться
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, вернувшийся на эту должность 6 апреля 2023 года, мог заменить Грэма Поттера ещё после сокрушительного поражения лондонцев от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (26 февраля). Об этом сообщает The Times.
По сведениям источника, в лондонском клубе верили в успех команды под руководства Поттера, поэтому специалист отработал дополнительное шесть недель. Однако неудачное выступление «Челси» в АПЛ заставили руководство синих думать об альтернативных вариантах. В клубе решили остановиться на варианте с временным менеджером, так как у них не было однозначного варианта на пост главного тренера.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
23:12
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:45
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:32
-
20:32
-
20:30
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:45
Партнерский контент