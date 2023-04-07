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«Челси» рассматривал назначение Фрэнка Лэмпарда намного раньше — The Times

«Челси» рассматривал назначение Фрэнка Лэмпарда намного раньше — The Times
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, вернувшийся на эту должность 6 апреля 2023 года, мог заменить Грэма Поттера ещё после сокрушительного поражения лондонцев от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (26 февраля). Об этом сообщает The Times.

По сведениям источника, в лондонском клубе верили в успех команды под руководства Поттера, поэтому специалист отработал дополнительное шесть недель. Однако неудачное выступление «Челси» в АПЛ заставили руководство синих думать об альтернативных вариантах. В клубе решили остановиться на варианте с временным менеджером, так как у них не было однозначного варианта на пост главного тренера.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

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