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Щербаченко: появление Дзюбы в «Локомотиве» — заслуга Галактионова

Щербаченко: появление Дзюбы в «Локомотиве» — заслуга Галактионова
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Бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал хорошую форму московского «Локомотива». Железнодорожники побеждают в Российской Премьер-Лиге четыре матча подряд.
«В «Локомотиве» я бы отметил в первую очередь роль главного тренера. Помимо футбольной подготовки команды, Галактионов также проявил себя мудрым психологом. Дзюба – и Смольников, наверное, тоже – готов был зимой заключить контракт с любой командой Премьер-Лиги.

Дзюба вёл переговоры с «Пари НН» и с «Торпедо». Мы слышали про сомнения, что клубы не хотели давать ему ту зарплату, которую он просил. А «Локомотив» достиг с ними консенсуса, и в этом была велика роль Галактионова, как и в переходах Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

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