«Барселона» получит от «Лечче» € 500 тыс. за Юмтити

Французский защитник Самуэль Юмтити, выступающий за «Лечче» в Серии А, был взят в аренду у «Барселоны» на бесплатной основе. Однако в пятницу, 7 апреля, обрёл законную силу один из пунктов договора, следуя которому итальянский клуб будет вынужден понести расходы, сообщает Calciomercato.

Отбыв дисквалификацию, Юмтити вышел в стартовом составе на игру с «Наполи» в 29-м туре, и это 15-й старт защитника в Серии А. Именно такое количество появлений француза в стартовом протоколе прописала «Барса» как обязательное условие для выплаты компенсации в размере € 500 тысяч.

Юмтити стал ключевым игроком в схемах тренера «Лечче» Марко Барони, и он не теряет надежды сохранить француза в составе. Эта задача не выглядит слишком сложной для аутсайдера чемпионата Италии. У Самуэля контракт с «Барселоной» до 2026 года, но всё указывает на то, что этим летом он окончательно покинет Каталонию. Даже если выгодно продать игрока сине-гранатовые не смогут, им крайне важно разгрузить зарплатную ведомость.