Колыванов: в России уволить тренера могут в любой момент независимо от результата

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего дерби бело-голубых против московского «Спартака».

«Думаю, на фоне всего того, что происходит с «Динамо» и «Спартаком» в последнее время, такого невзрачного начала весенней части сезона и в кубке, и в чемпионате, этот матч получится настоящим боевым дерби. Каждой команде надо побеждать, это однозначно, да и все болельщики ждут искрометного футбола. Спартаковцы великолепно провели первую часть сезона, это однозначно. Сейчас что-то не получается. И голов стали меньше забивать, как и «Динамо». Хотя моменты-то создают, но не реализуют… Так что и одной, и другой команде нужен эмоциональный подъем. Так что обе костьми лягут, чтобы в этом матче победить.

Поможет ли «Динамо» отсутствие Промеса? Помогло ли что-то «Динамо» в матче с «Акроном»? Хотя там никакого Промеса не было (смеется). А с «Сочи» играли 11 против 10 — тоже не помогло. В футболе каждая игра — индивидуальная. Но то, что сейчас обе команды настраиваются и хотят обыграть друг друга — это всем понятно.

Может ли «Динамо» уволить тренера? У нас вообще могут уволить в любой момент, вне зависимости от того, выиграешь ты или проиграешь. А проблема «Динамо» еще и в том, что у них нет таких горящих глаз, запала в атаке, как у тигров. Раньше такое было, а сейчас вся молодежь притерлась, стала постоянно выходить в основе, немножко расслабилась, наверное", — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».